"Vi vogliamo così". La Sud festeggia i calciatori del Foggia a un punto dal terzo posto: "Siamo orgogliosi di voi"

Bella sorpresa per i calciatori del Foggia, di rientro dalla vittoriosa trasferta di Monopoli. Ad accogliere il pullman che riportava i giocatori rossoneri allo Zaccheria, un gruppo di ultras della Curva Sud, che già avevano incitato la squadra prima della partenza. "Vi vogliamo così", l'inequivocabile messaggio che campeggiava sullo striscione e ribadito in un coro dagli ultras: "Non ci interessano i nomi, ma la maglia. Sul 2-1 per il Monopoli non avete mollato, è questo il Foggia che vogliamo. Siamo orgogliosi di voi", ha ribadito ai calciatori uno dei capi ultras.