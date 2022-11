Il giovane garganico Bonsanto a caccia dell'oro ai mondiali di windsurf

Già campione europeo under 13, terzo all’ultima rassegna continentale Under 15 e quinto nel ranking nazionale italiano di Categoria, Bonsanto lotterà contro i pari età della elite mondiale dell’attuale panorama windsurfustico giovanile, per contendersi uno dei metalli tanto bramati