Il peschiciano Michele Bonsanto è un fenomeno del windsurf: a 13 anni vola ai campionati europei in Austria, unico atleta per il sud Italia

Un 13enne peschiciano, Michele Bonsanto, sarà l’unico pugliese - ed il solo rappresentante del Sud Italia - a partecipare ai campionati Europei Windsurf classe Slalom che si svolgeranno in Austria sul Lago di Neusiedl situato nella Regione Bundesland, all’interno del Parco Nazionale di See-Seewinkel che divide con l’Ungheria.

Il Team Italiano sarà composto da 7 atleti di cui 5 nella categoria Youth (dai 17-21 anni) e 2 nella categoria Junior (12-16 anni) tra cui il talento garganico. Campione Italiano U15 e Vice Campione Italiano U20 agli assoluti di Slalom svoltisi a Vieste a luglio 2021, Michele Bonsanto è tesserato FIV e AICW. Il campioncino arriva dagli ottimi risultati raggiunti al campionato italiano classe Windsurf categoria Slalom sulla famosa e ventosa Spiaggia Lunga di Vieste, ottenendo un secondo posto nella categoria Youth ed un primo posto in quella Junior.

Per lui anche un ottimo 17esimo posto nel Ranking nazionale Over. Niente male per un 13enne alla prima gara e che ha attirato su di sé le attenzioni di molti player del settore. Adesso si appresta ad affrontare il suo primo evento internazionale partecipando alla 2021 Pannonia ifca junior, youth & masters slalom european championships dal 18 settembre al 23 settembre 2021.