Michele Bonsanto sulla cresta dell'onda: un argento e un bronzo al campionato italiano di windsurf

E’ inarrestabile. Il giovanissimo surfista peschiciano Michele Bonsanto ha portato a casa un’altra medaglia. Questa volta si tratta di un argento e di un bronzo conquistati in Toscana a Talamone (in provincia di Grosseto) presso il locale circolo ‘TWKC Windsurf Kitesurf Center’ per la terza tappa del campionato italiano di windsurf nella disciplina dello slalom pinna e foil.

Unico rappresentante della Puglia, è stato uno dei protagonisti dell’evento con un ottimo secondo posto finale in pinna e terzo posto finale in foil. Questo altro grande risultato, si aggiunge al bronzo della prima tappa di Torbole sul Garda (Trento) e all’oro conquistato nella seconda tappa di Messina che porta l’atleta garganico di soli 15 anni (tesserato per la G.D. Vela Lega Navale di Vieste) a giocarsi in una situazione di vantaggio il titolo nazionale assoluto alle finali che si svolgeranno dal 6 all’8 ottobre sull’Isola d’Elba presso il Lido Capovilieri, contro atleti provenienti dai più blasonati circoli Italiani.

Prima, però, Michele parteciperà agli europei che si svolgeranno dal 21 al 24 luglio sul Garda, alle finali del campionato italiano e quelle della Coppa del Mondo PWA juniores che si svolgeranno in Turchia ad ottobre.