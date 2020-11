Dagli striscioni al manto erboso dello 'Zac', ennesimo messaggio degli ultras contro la società: "Via merde"

Non inizia sotto i migliori auspici la giornata del derby tra Foggia e Bari. In mattinata è apparsa una scritta sul manto erboso dello Zaccheria con l'ennesimo messaggio contro l'attuale compagine societaria. "Via merde", una frase sulla quale c'è poco da commentare.

