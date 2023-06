A Vieste torna il Memorial Rondinone di nuoto: attesa per il campione Leonardo Tumiotto

Sarà lui, il campione di nuoto, imprenditore e personaggio televisivo italiano (già concorrente dell’Isola dei famosi) Leonardo Tumiotto, il testimonial della seconda edizione del ‘Memorial Rondinone di nuoto Gran Prix Italian Open Water che si svolgerà a Vieste domenica 25 giugno a partire dalle 9.30. Atteso anche il campione del mondo juniores (titolo conquistato pochi giorni fa al ‘World Championship Single Lift 2023’), il foggiano Vincenzo Labianca.

Domenica, quindi, a Vieste arriveranno circa 150 atleti e atlete da tutta Italia, di tutte le età, dalle categorie esordienti ai master che si misureranno in un percorso di circa due chilometri e mezzo tra Marina piccola e il faro di Sant’Eufemia. La competizione è stata ideata dall’avvocato Francesca Rondinone, figlia del compianto Professore Enzo che in vita si è speso tanto per lo sviluppo dello sport in Capitanata fondando negli anni Settanta il ‘Foggia Nuoto ASD’.

L’evento sportivo gode del patrocinio dell’assessorato allo sport di Vieste e del comando della Capitaneria di Porto del compartimento di Vieste.