La Palestra Do di Peschici trionfa alla prima tappa dei campionati italiani di kickboxing

Torna da Molfetta con un ricco medagliere la Palestra Do di Peschici, che oggi ha partecipato alla prima tappa dei campionati italiani di kickboxing targati Wkf (World Kung Fu & Kickboxing Federation).

Al PalaPanunzio si è fatta onore in un’affollata competizione tra 36 palestre.

Filippo Fiore è medaglia d'oro, Giovanni Tossetta è medaglia d'argento, Bartolomeo Capraro conquista ben 2 medaglie d'oro e Marta Della Malva è medaglia d'oro.

“Al di là delle medaglie, ci sentiamo fortunati di essere stati parte di una competizione di così alto livello. Il PalaPanunzio è stato il palcoscenico perfetto per dimostrare il nostro impegno e la passione per la kickboxing – commentano dall’Asd Palestra Do di Peschici - Un ringraziamento speciale al maestro Luigi Tavaglione, guida preziosa della nostra palestra. Siamo orgogliosi dei risultati”, affermano, pur riconoscendo l'alto livello degli altri partecipanti.

“La nostra Palestra Do guarda al futuro con gratitudine e determinazione – concludono -, consapevole che ogni sfida è un'opportunità per crescere”.