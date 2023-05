Maurizio Fondriest, il campione del mondo di ciclismo a Cerignola

Sarà il campione del mondo di ciclismo Maurizio Fondriest ad inaugurare le attività preparatorie all’arrivo del GiroE, che ripercorre le tappe del Giro d’Italia, previsto a Cerignola il prossimo 8 maggio. La presentazione è del 3 maggio alle 18:30 presso Palazzo Fornari.

Un appuntamento al quale parteciperanno il comitato organizzatore composto da Onofrio Bombino, Giuseppe Aucelli, il consigliere comunale Francesco Sorbo, l’assessore allo sport Rossella Bruno e il sindaco di Cerignola Francesco Bonito.

Fondriest, in attività dal 1987 al 1998, è stato Campione del Mondo nel 1988 e ha vinto la prestigiosa Milano-Sanremo nel 1993. Nell’incontro saranno inoltre svelate le iniziative in vista del Giro E dell’8 maggio e saranno consegnate ufficialmente le maglie agli atleti cerignolani che parteciperanno alla tappa Cerignola-Melfi: inoltre, sarà riservato grande spazio alla Notte Bianca dello Sport (“La Notte in Giro”) del 6 maggio prossimo e nell’occasione sarà illustrato il calendario del Giro.

L’8 maggio sarà la Giornata del Giro, con partenza da Piazza Duomo, dove saranno allestiti stand, saranno distribuiti gadget da parte di Rcs Sport e ad accompagnare la tappa vi saranno momenti di musica, degustazione, festa e di svago con la massiccia partecipazione del mondo scolastico.