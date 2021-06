Il campionato italiano offshore parla foggiano: il medico ortopedico Matteo Berardi sul gradino più alto del podio

Primo posto in classifica generale del campionato italiano offshore nella classe Sport 450, la massima categoria

Inizia nel migliore dei modi il campionato italiano offshore per Matteo Berardi, medico ortopedico foggiano, e Christian Cesati, campioni in carica su Albatro 32 race nella categoria Sport 450, grazie alla vittoria di Gara 1 - Long Race - della prima tappa nelle acque di Marina di Ravenna sabato 12 giugno.

Domenica 13 giugno, nonostante un problema tecnico che dal warm up lap alla bandiera a scacchi li ha costretti a gareggiare praticamente con un solo motore su due - quindi con la metà dei cavalli a disposizione - i due campioni, con un sudato secondo posto nella Short Race, in un mare molto formato, si sono aggiudicati la due giorni di Marina di Ravenna consolidando il primo posto in classifica generale del campionato italiano offshore nella classe Sport 450, la massima categoria.

Tra due settimane nuovo appuntamento nelle splendide acque di Rodi Garganico per il campionato del mondo.