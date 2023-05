Il Master Pentotary Foggia va vicino al podio: quinto posto su 51 società partecipanti

ll gruppo Master Pentotary Foggia ha recentemente partecipato al primo meeting città di Benevento organizzato dall'Asd Vanessa Nuoto Smile, conquistando un ottimo quinto posto su 51 società provenienti prevalentemente dalle regioni del centro e sud Italia. L'evento ha accolto più di 500 atleti.

Il gruppo Master Pentotary Foggia, allenato dal carismatico Gianluca Losacco, ha dimostrato di essere un team unito, soprattutto per la capacità di trasformare uno sport individuale in uno sport di squadra. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla presenza di persone straordinarie, in grado di collaborare e di mettere al primo posto l'obiettivo comune di far emergere Foggia a livello nazionale.

Il gruppo Master Pentotary Foggia ha dimostrato che anche in un mondo fortemente competitivo come quello dello sport, l'unione fa la forza e che il lavoro di squadra é fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

In conclusione l'ottimo risultato raggiunto dal gruppo foggiano nel meeting di Benevento dimostra ancora una volta come lo sport sia un'attività capace di unire le persone e di spronarle a dare il meglio. Si tratta di un esempio positivo da seguire in una logica di sana competizione senza far venir meno l’essenza dello sport: la cooperazione e il senso di appartenenza.

I protagonisti di quest’ultima manifestazione sportiva sono Davide Di Maggio, Daniele Del Duca, Alessio Russo, Mirko Graziano, Luca Frontuto, Roberto Chinni, Savino Pettolino, Francesco De Pellegrino, Martina La Contana, Alfredo de Biase, Serena Solomita, Eleana Albanese, Aniello Infantozzi, Edmea Carlucci, Simona Danese, Enzo Maulucci, Rocco Cericola e portano a casa oltre ad una ambita coppa per la società ben 7 medaglie d'oro, 10 argento e 7 bronzo.