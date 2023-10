Maristella Smiraglia vince ancora, suo l’oro al ‘Dracula Open’

Un fine settimana da record per il Team Smiraglia. Dopo l’oro conquistato in Serbia un mese fa Maristella Smiraglia ha conquistato un altro splendido primo posto in Romania all’open internazionale di classe G1, noto come ‘Dracula Open’, vincendo l’oro nella categoria -73 kg. Quello dell’atleta foggiana è uno dei cinque ori conquistati dall’Italia.

Un G1 che permette di aggiungere altri punti al suo già importante ranking. Determinazione e amore per questa disciplina sono le sue carte vincenti. A 27 anni Maristella prosegue la sua ascesa verso il successo.

I successi del team Smiraglia sono proseguiti anche in Italia. Nel corso del Tuscania Open, svoltosi ad Arezzo, il team foggiano ha conquistato un onorevole decimo posto su un totale di 55 società partecipanti. Ben 11 gli atleti a medaglia per la soddisfazione del loro maestro Giuliano Smiraglia e del capostipite Ugo.

Nello specifico, Mattia Frascaria e Matteo Nota hanno vinto la medaglia d’oro; argento per Samuel De Michele, Flavia Di Bella, Marilù Magistro e Andrea Nota. Al medagliere si aggiungono anche i bronzi di Gaia Abbruzzese, Alessandro Magistro, Andrea Salvagna, Anna Torraco e Roberto Siccotti.