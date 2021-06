Calcio a 5: la Vitulano Drugstore Manfredonia conferma Mario Del Grosso nello staff tecnico

Mario Del Grosso ricoprirà il duplice ruolo di allenatore in seconda e preparatore dei portieri in organico, dopo l’ottimo lavoro svolto nelle scorse annate sportive

La società Vitulano Drugstore Manfredonia C5 è lieta di comunicare la gradita conferma di Mario Del Grosso nello staff tecnico. Nel senso della continuità la scelta del direttivo societario e del ds, Carmelo Mendola, di affidare il ruolo di vice allenatore all’esperto tecnico foggiano che coadiuverà come nelle passate stagioni, mister Massimiliano Monsignori.

Mario Del Grosso ricoprirà il duplice ruolo di allenatore in seconda e preparatore dei portieri in organico, dopo l’ottimo lavoro svolto nelle scorse annate sportive, visibile nei risultati ottenuti con la squadra e nella crescita dei portieri, che si sono alternati a difesa della porta biancoceleste.

Dopo la carriera da portiere di calcio a 5, durata ben 7 anni, di cui 6 alla Fuente Foggia e 1 alla Fovea Foggia, inizia la sua carriera di allenatore nella seconda parte di stagione 2010/2011, proprio con la Fovea Foggia. Da quel momento in poi, alcuni problemi fisici, gli impediscono di essere sul parquet ma non di essere protagonista con gli altri ruoli. Inizia, pertanto, il nuovo percorso nella stagione 2011/2012 come allenatore della categoria juniores alla Fovea e l’anno successivo allena gli allievi della medesima società.

Le sue doti e il suo carisma vengono ben presto apprezzate e nelle stagioni 2013-2014 e 2014/2015 giunge il tanto atteso salto di qualità, diventando allenatore della prima squadra foggiana. L’anno successivo è a Canosa con il ruolo di allenatore in seconda in serie B e preparatore dei portieri, fino a che dal 2017 ad oggi diventa parte integrante dello staff tecnico biancoceleste, come secondo trainer e preparatore dei portieri.

Mario Del Grosso: “Sono contento per aver meritato la riconferma, perché vuol dire che oltre al raggiungimento degli obiettivi sportivi, che penso siano stati un premio per il nostro impegno e la nostra dedizione, peraltro vittorie tutte meritate, sia stato apprezzato il mio lavoro. Una bella scalata dalla serie B, fino alla massima serie. Cercheremo di difenderla nel miglior modo possibile. L’esperienza finora è stata molto positiva, coronata da due promozioni e faremo di tutto per mantenere questa categoria. Avrò ancora un doppio ruolo, quello di viceallenatore e preparatore dei portieri. Cercherò di mettere tutto me stesso per aiutare il mister e la società per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rivolge a mister Mario Del Grosso un caloroso augurio di buon lavoro per il prossimo campionato.