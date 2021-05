Un altro talento di Capitanata pronto a spiccare il volo: Marica Pupillo, dal Gargano alla Primavera del Milan femminile

Un talento del calcio femminile di Capitanata nel Milan. È Marica Pupillo, giovane calciatrice dell'Asd Gargano Academy, che dopo aver sostenuto un provino con l'under 16 femminile del Milan, il prossimo 24 maggio si aggregherà nuovamente al gruppo della Primavera del club rossonero.

Un altro grande traguardo per la calciatrice, che già lo scorso anno fu convocata nella selezione femminile regionale della Nazionale Italiana.

Cara Marica, sognare è un diritto di tutti specie di chi è giovane come te e vice questo sport con passione e dedizione. Dal 24 al 28 maggio raggiungerai per la seconda volta le tue future compagne della primavera dell'Ac Milan Femminile, vivrai grandi emozioni e tantissimo entusiasmo al Centro sportivo Vismara, mentre noi tutti da qui: società, famigliari, addetti ai lavori e sono sicuro tutta la Puglia faremo il tifo per te. Forza Marica, trasforma il tuo sogno in realtà, noi saremo sempre pronti a sostenerti", ha commentato il presidente dell'Asd Gargano Academy Rocco Caputo