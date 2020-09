Maria Chiara Cascavilla, da San Giovanni Rotondo ai mondiali di mezza maratona con l'Italia: "Orgogliosi di te"

26 anni di San Giovanni Rotondo, Maria Chiara Cascavilla difenderà i colori italiani ai mondiali di mezza maratona in Polonia. L'atleta de 'La Fratellanza 1874 Modena' allenata da Renzo Finelli, alta 1.60 x 45 kg, è stata convocata dalla federazione italiana: "Rivolgo i miei più vivi complimenti alla nostra concittadina Maria Chiara Cascavilla, una notizia che ci rende tanto orgogliosi! Ad maiora Maria Chiara, che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni. Noi ti sosterremo sempre, facendo il tifo per te!" il commento del sindaco Michele Crisetti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi è Maria Chiara Cascavilla

Ha giocato a tennis per diversi anni, poi ha iniziato con l’atletica piuttosto tardi e per caso, a ridosso dell’esame di m;Maturità, correndo per divertimento insieme al papà. Dopo aver partecipato a una gara cittadina, a San Giovanni Rotondo, è stata quindi notata dal tecnico Felice Dell’Aquila. Ha avuto quattro microfratture ai piedi, che l’hanno frenata ripetutamente, ma è anche riuscita a indossare la maglia azzurra under 23 nell’incontro su strada del 2016 a Rennes, in Francia. Dall’ottobre 2018 ha scelto di spostarsi stabilmente a Modena, dove vivono i suoi cugini, per farsi seguire da Renzo Finelli e si è messa in evidenza nella stagione del cross prima dei progressi cronometrici su pista. Studia medicina e chirurgia all’università di Foggia, ma è anche un’amante della musica avendo suonato a lungo il pianoforte.