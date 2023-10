A Manfredonia lo sport della vela diventa accessibile a tutti

Sport, salute e solidarietà. Sono i tre obiettivi del nuovo progetto della scuola di vela ‘Gargano Sailing Club’ di Manfredonia. Si tratta attività sportiva gratuita che da ottobre a metà dicembre coinvolgerà persone di età compresa fra i 9 e gli 89 anni con attività formative di conoscenza degli elementi basilari del mondo nautico: i nodi, i venti, la nomenclatura di ogni singola parte di un’imbarcazione. Il percorso si concluderà con la ‘Regata sotto l’albero’, una veleggiata amatoriale per condividere con Babbi Natale e Befane, la magia che il mare ed il vento regalano in un periodo magico come il Natale.

“Vogliamo promuovere e sostenere la pratica sportiva – spiegano gli organizzatori – attraverso la realizzazione di un progetto in grado di incentivare uno stile di vita attivo e sano, di migliorare il benessere psico-fisico e di ridurre la sedentarietà e l’inattività di giovani e meno giovani. Il tutto garantendo il diritto allo sport per tutti e abbattendo le barriere fisiche ed economiche di chi non ha i mezzi sufficienti. Il progetto è, infatti, rivolto alle fasce più deboli che non sempre hanno l’opportunità di praticare lo sport e in particolare la vela”.

Il progetto è in parte finanziato dalla Regione Puglia e vede il coinvolgimento – tra gli altri – del Comune di Manfredonia e della Croce Rossa Italiana.