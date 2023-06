Il Golfo di Manfredonia inondato da vele: arriva la selezione nazionale del campionato zonale Optimist

Domenica 11 giugno 2023 il golfo di Manfredonia sarà inondato da vele. Oltre alla regata in rosa di altura organizzato con partenza dal Porto Turistico Marina del Gargano _ Yachting Club, presso il Centro Nautico Sportivo il Mandracchio di Manfredonia partirà la I tappa zonale di Optimist organizzata dalla Fiv (Federazione Italiana Vela) VIII zona. Un importante evento che vede già 60 iscritti provenienti da diverse regioni d’Italia.

Optimist è il tipo di barca governata da ragazzi dai 6 ai 12 anni, chiamate in gergo derive. Il mare è una straordinaria risorsa ambientale ed economica. Impostare i giovani velisti alla cultura del mare è importante per portare sempre più in primo piano la tutela del nostro pianeta che soffre da troppo tempo. Lo sport della vela usa la trazione naturale del vento, insegna disciplina e porta i bambini ad acquisire autonomia ed autorevolezza nelle scelte. Alla competizione gareggeranno i ragazzi della Gargano Sailing che in due anni hanno raggiunto già risultati di grandissimo rilievo in ambito regionale e nazionale.

Nei giorni scorsi il Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia TV Antonio Cilento ha voluto incontrare i quattro circoli velici affiliati FIV di Manfredonia per trasmettere la vicinanza della Guardia Costiera agli sport acquatici ma soprattutto l’importanza di fare squadra, per fare in modo eventi di questo genere aumentino poiché portatori di valori ambientali importanti e di economia turistica. L’evento Tappa zonale optimist selezione nazionale FIV è patrocinato della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, da Puglia Promozione e dal Comune di Manfredonia Assessorato al Demanio ed allo Sport, con la preziosissima vicinanza dell’Autorità di Sistema Portuale e della Capitaneria di Porto di Manfredonia il cui supporto è straordinariamente importante per la promozione di questi eventi. Prezioso il contributo anche della Croce Rossa sezione di Manfredonia e della Paser per la gestione del primo soccorso e del servizio d’ordine. Assieme si fa Sport, assieme di fa Sistema, assieme si Cresce.