Il foggiano Peruggini a un passo dall'ennesimo titolo italiano

Le Alpi del Bellunesi hanno portato fortuna a Lucio Peruggini. Il pilota della scuderia RO racing, grazie ad una eccellente prima manche, ha fatto sua la classifica del Gruppo Gt alla quarantanovesima edizione della salita dell’Alpe del Nevegal, valida per il Campionato italiano velocità della montagna.

In Veneto il driver foggiano, a bordo della sua Ferrari 488 Challenge Evo, grazie a una gara uno in grande spolvero e una gara due molto accorta, ha aggiunto un nuovo fondamentale tassello per la conquista del suo ennesimo titolo italiano, la prestazione è stata ulteriormente avvalorata dall’undicesimo posto in classifica generale. In Sicilia alla settima edizione dello Slalom Altofonte Rebuttone, valido per il Trofeo d’Italia Slalom, non sono mancati i risultati dei portacolori del sodalizio ciancianese.

Yuri Floriani con la sua Peugeot 106 ha vinto la classe N1400. Primo posto di classe anche per Salvatore Catanzaro in classe A1600 e per Calogero Bellavia in classe RS1.6. Nel Gruppo Speciale Slalom terza piazza in classe S1 per Fabrizio Rinicella e quarta posizione di classe per Francesco Bruno. Tra le storiche vittoria a mani basse per Salvatore Mannino e la sua Bmw 2002.