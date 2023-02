Nasce a Lucera la prima squadra di padel

La cittadina di Lucera, in provincia di Foggia, avrà la sua prima squadra di Padel attraverso cui partecipare a manifestazioni federali ufficiali. La disciplina sportiva del momento, che ha in Totti, Vieri ed Ibrahimovic popolari ambasciatori, vede l’affiliazione alla neonata Federazione Italiana Tennis e Padel da parte dell’Asd Padel Lucera. Ad ufficializzare l’ingresso della Fitp è il presidente del Padel Lucera Bruno Pitta, il quale sottolinea l’accreditamento della sua fervente realtà (sita in contrada Zaccaria Sp 21 km 9.0 in territorio lucerino) al Comitato Olimpico Nazionale.

“Grazie all’affiliazione federale e dunque all’iscrizione al registro Coni dell’associazione e della nostra struttura sportiva - spiega Bruno Pitta, presidente dell’Asd Padel Lucera - procederemo alla creazione della prima scuola ufficiale di Padel a Lucera, iscrivendo ben due squadre alla Coppa Italia Fit-Pra, unendoci alle già molte realtà sportive della regione pugliese. L’aver richiesto l’affiliazione alla Fitp è stato soltanto il primo passo di un cammino che porterà, auspicabilmente, a Lucera, presso il club, giocatori di padel di tutta la regione”. La neonata Asd Padel Lucera sarà guidata dal tecnico federale, il maestro di Foggia Davide Surgo.

Il fenomeno del padel in Italia è racchiuso negli ultimi numeri registrati dalla pratica della disciplina “parente” del tennis. Si stima che siano 800mila gli abituali ed oltre 1,5 milioni gli appassionati dello sport della “Pala”. Stando agli ultimi dati diffusi dal Coni, i tesserati dalla quota di due anni fa che vedeva 10mila iscritti alla Fitp che già sembrava un grande traguardo, sono aumentati addirittura in misura 10 volte superiore. Il totale degli iscritti alla Federazione italiana Tennis e Padel è di 103.941 di cui il 70% sono agonisti (72.422) e il 30% non agonisti (31.519). “Lo sport del padel, mai come in questo periodo, rappresenta per la comunità lucerina una forma alternativa di attività sportiva da vivere in comunità - sottolinea il presidente dell’Asd Padel Lucera Bruno Pitta -. L’intenzione del club è quella di promuovere questo nuovo interesse, valorizzando i giovani più promettenti e creando un vero e proprio movimento sportivo nel nostro paese”.

A capitanare la squadra di Lucera sarà il giovane Luca Valente classe 98 e sarà accompagnato dai seguenti giocatori. Padel Lucera A: Valente Luca, Gramegna Luca, Di Pasqua Giovanni, Napolitano Marco, Zolli Raffaele, Olivieri Alfonso, Vecchiarino Gennaro, Vecchiarino Giuseppe. Padel Lucera B: Rinaldi Federico, Battista Luigi, Minutillo Salvatore, Altilia Michele, Maio Salvatore, Pitta Bruno, Salvatore Alessandro.