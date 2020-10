Il ritorno di Pompilio: l'ex enfant prodige foggiano riparte dall'Incedit

"Vorrei ritornare quello che ero prima. Riparto da qui per dimostrare quello che era il mio valore". Così parla Luca Pompilio, ex enfant prodige foggiano riparte dalla sua città, ma con la maglia del Foggia Incedit. Un grande colpo per la formazione dauna, che conferma le grandi ambizioni.

"Ci fa alzare il tasso tecnico. Sono contento perché è venuto qui con convinzione. Non scopriamo oggi le sue qualità che non si discutono. È consapevole di poter dare ancora molto, essendo giovane. Abbiamo fatto una scommessa insieme, sono convinto che con lui la vincerò", ha dichiarato il tecnico Enrico La Salandra.