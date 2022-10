Lotta olimpica, l'Artagon di Foggia seconda ai campionati italiani esordienti

Si è conclusa ieri la due giorni di lotta giovanile andata in scena al Lido di Ostia con i Campionati Italiani Esordienti A e Ragazzi. Un fine settimana intenso e ben partecipato, che ha visto sfidarsi sulle materassine del Pala Pellicone, Centro Federale della Fijlkam, circa 250 giovanissimi atleti in cerca del podio nazionale.

Sabato hanno gareggiato i Ragazzi. Domenica è stato il turno degli Esordienti A, ragazzi compresi tra l’11° e il 12° anno d’età, in tutti e tre gli stili della lotta olimpica: greco romana, stile libero e femminile.

Nella classifica a squadre dello Stile Libero con ben 38 punti è salita sul podio al secondo posto la società di Capitanata Asd Evolution Artagon Foggia, ulteriore risultato da aggiungere al palmares della società che da anni ben rappresenta la città sia a livello nazionale che internazionale.

Prestigioso risultato raggiunto grazie alla sommatoria dei punteggi derivanti dalle eccezionali performance dei propri atleti guidati dal tecnico Mario Moroso. Ben 2 si sono laureati campioni italiani: Cristian Tenore e Alberto Fiore, rispettivamente nella categoria 57 Kg e 85 Kg. Medaglia d'argento per Simone Maurizio Pio Romaniello nella categoria 44 Kg. Medaglia di bronzo per Claudio Vetuschi nella categoria 57 Kg; 5° posto per Antonio Palatella nella categoria 57 Kg, per Chiara Magistro ed Erika Cea rispettivamente nelle categorie 42 Kg e 54 Kg.