Week-end di successi per la garganica Lisa Stoico: è doppio oro, campionessa italiana 600 mt e giavellotto AICS

Dal 10 al 12 settembre si sono disputati a Cesena i campionati italiani di atletica leggera AICS. Alla manifestazione hanno presso parte circa 500 atleti provenienti da tutta Italia, tra cui la giovane Lisa Stoico, di origini garganiche, che ha preso parte alla gara dei 2000 metri, dei 600 metri, ed al lancio del giavellotto.

Dopo i risultati dello scorso week end, con i due argenti ed il bronzo conquistati ai campionati italiani CSI e UISP, Lisa è partita da Verona, dove oggi risiede, molto motivata e convinta, con la speranza di poter conquistare almeno un oro. L’esordio venerdì mattina con la gara dei 2000 metri lasciava presagire un altro week end sulla falsa riga dello scorso, ancora un argento ed ancora un titolo di vice campione italiana.

Ma Lisa non si è persa d’animo, e nella giornata di sabato si è presentata in pista più agguerrita che mai: questa volta la motivazione era troppo forte, nulla da fare per le avversarie, è oro, campionessa italiana dei 600 metri AICS, demolendo il suo primato personale di ben 11”, e concludendo la competizione con un ottimo 1’42”.

Ma non è finita qua, sempre sabato nella sessione delle gare pomeridiane, sulle ali dell’entusiasmo per il fresco titolo appena conquistato, la portacolori del Team KM Sport si è superata anche nel lancio del giavellotto portando a casa il secondo oro ed il secondo titolo nazionale AICS. Un esempio di grinta, volontà e forza, quello che Lisa ha dimostrato in questo fantastico week end di gare.