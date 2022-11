Stadio chiuso a tutti, per colpa di pochi: "Ma quante ne deve sopportare un foggiano perbene?"

"Ma quante ne deve sopportare un foggiano perbene?". E' quanto si chiede un tifoso rossonero, 'costretto' a casa, con l'abbonamento stagionale in tasca, dalle ultime misure adottate per la gestione dell'ordine pubblico. Il motivo? Gli scontri che si sono verificati durante e dopo l'ultimo incontro Foggia - Avellino. "Per colpa di pochi, si punisce indiscriminatamente tutti", si legge nello sfogo.

"Sono un cittadino di Foggia. Nato e cresciuto a Foggia. Amo la mia città, nonostante tutto. Amo la squadra di calcio della mia città, nonostante tutto. Abbonato allo stadio da sempre, come tutti domenica sono costretto a restare a casa. Ordine pubblico, dicono. Punizione indiscriminata dico io. Altrimenti saremmo rimasti a casa anche per la coppa Italia infrasettimanale (con chiusura settore ospiti)", continua.

"Se qualcuno lanciasse un fumogeno nella villa comunale, la chiuderebbero il giorno seguente? A tutti? Lo stadio non è forse territorio italiano? Perché colpire tutti? Perché colpire chi con ciò che è successo con l’Avellino non c’entra nulla? Perché colpire chi fa dei sacrifici per pagarsi l’accesso al campo, spendendo per uno spettacolo che non potrà vedere?"

"Il cittadino foggiano perbene già quotidianamente vive enormi disagi e frustrazioni che è inutile elencare, coinvolto, schiacciato, additato, colpevolizzato per i comportamenti di una parte dei propri concittadini. Il foggiano perbene è stanco. Il foggiano perbene vorrebbe tante risposte, anche e soprattutto più importanti di quelle richieste in queste poche righe", continua.

"Sarebbe bello però che qualcuno cominciasse con queste, che sono – appunto – probabilmente più semplici. Se non per me, per mio nipote di 10 anni, che paga un abbonamento allo stadio, non capisce e mi chiede: “Ma perché non posso andare a vedere la partita? Io non ho fatto niente.” Spesso diciamo ai nostri figli che dai propri comportamenti dipende avere un premio o una punizione: a mio nipote che gli dico?", conclude.