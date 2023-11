In Kazakistan Leonardo Rosito si laurea campione del mondo di karate per la seconda volta

Per la seconda volta è campione del mondo di karate. Si tratta di Leonardo Rosito di San Paolo di Civitate. Dopo essersi preparato presso la struttura sportiva ‘L.A.M Fitness Club’ di Torremaggiore, è riuscito a portare a casa due ori nelle categorie kata e kumite nelle gare in Kazakistan.

“Il Kazakistan è una terra bellissima, molto ospitale – ha scritto a caldo sui social Rosito – ma anche tanto fredda (-8 gradi). Nonostante tutto, la mia concentrazione era rivolta al mio sacrificio e al sacrificio che la mia famiglia ha dovuto sostenere per permettermi di raggiungere questo traguardo”.

E poi ha voluto ringraziare proprio tutti. “Grazie al mio maestro Luciani della ‘Shintaikan’ di San Paolo di Civitate che ha creduto sempre in me, ai miei due preparatori Antonio e Michele della ‘LAM Fitness’ di Torremaggiore che hanno dato molto assecondandomi sempre negli orari, affinchè non togliessi tempo al lavoro che svolgo. Grazie anche ai miei titolari che mi permettono di inseguire la mia passione. Grazie anche al teem Italiano Cozzani e Volpini e a tutti i ragazzi con cui abbiamo portato in alto il nome della nostra amata Italia, paese che viene rispettato anche qui in Kazakistan, cosa che mi rende sempre più fiero. E grazie alla mia città che mi ha sostenuto”. “È stato un anno molto impegnativo – ha concluso – che comunque ha portato un bel risultato. Non mollare mai, essere sempre orgogliosi delle proprie radici”.

“Siamo orgogliosi del prestigioso risultato conseguito da Leonardo Rosito – si legge in un post sulla pagina facebook del Comune di San Paolo di Civitate – che porta il nome della nostra città nel mondo. Il nostro concittadino, infatti, si è laureato per la seconda volta consecutiva Campione del Mondo di Karate. Con l'impegno costante e la forza di volontà sei un esempio per tutti noi. In una rassegna iridata in cui i colori azzurri si sono distinti, San Paolo di Civitate si è fatta grandissimo onore. Hai dato lustro alla nostra cittadina. Ti aspettiamo per celebrare insieme questo glorioso successo”.