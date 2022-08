Lo stadio di Zapponeta si rifà il look, prossimo step il manto d'erba sintetica

Sono in corso i lavori di riqualificazione del campo sportivo Saverio De Martino di Zapponeta, ottenuti grazie ad un finanziamento proposto dal Gal Daunofantino Srl, nell’ambito del potenziamento e valorizzazione del capitale territoriale. Tali lavori, che renderanno perfettamente idoneo il campo sportivo, prevedono la realizzazione di nuovi bagni per gli spettatori e per i disabili, la collocazione di seggiolini per la tribuna, una nuova recinzione e quattro nuove torrifaro a norma, in modo da poter disporre dell’impianto anche nelle ore serali.

“L’Amministrazione da me guidata”, spiega il sindaco Vincenzo Riontino, “nell’ottica dell’ammodernamento e della riqualificazione urbana, tiene costantemente vigile l’attenzione nel cogliere tutte le opportunità che consentano al territorio ed ai cittadini di Zapponeta di poter vivere una città sempre più all’avanguardia in ogni settore, da quello turistico a quello sociale, passando per la cultura e lo sport, indispensabili per una comunità che vuole crescere da ogni punto di vista. I lavori in corso al campo sportivo sono frutto di un impegno che proviene già da lontano, già nella passata Amministrazione, quando ricoprivo la carica di assessore ai Lavori Pubblici, oltre a quella di vicesindaco, e quando, grazie ad un’attività sinergica con l’ex sindaco D’Aloisio e il presidente del Gal Daunofantino, abbiamo portato avanti, e continuiamo a farlo, un lavoro teso ad ottenere risultati concreti per il territorio".

Il primo cittadino conclude: "L'amministrazione, restando al tema dello sport, è in attesa ed è fiduciosa di ottenere un finanziamento per dare al campo sportivo anche un manto erboso sintetico nuovo di zecca!”.