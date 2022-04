La New Ikba Lucera fa il pieno di medaglie alla prima tappa del campionato italiano di kick boxing

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Dopo due anni di stop forzato, si è svolta a Velletri (Roma) il 27 marzo 2022 presso il “Palasport Spartaco Bandinelli” la prima delle tre tappe di qualificazione per il CAMPIONATO ITALIANO WTKA 2022 per l'assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto 2022 di Kick Boxing. Hanno partecipato oltre 400 atleti provenienti da sei regioni del Centro Italia: Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio, Campania e Puglia. La “A.s.D. NEW IKBA - LUCERA”, diretta dai maestri Serena Calabrese e Ciro Ianigro, ha partecipato alla tappa con 13 atleti, portando a casa piazzamenti importantissimi: DI MAGGIO MICHELE 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT -28 KG (cat. Bambini 8/12 anni) DI MAGGIO MICHELE 1° CLASSIFICATO KICK LIGHT -28 KG (cat. Bambini 8/12 anni) RUSSO MICHAEL 3° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT -42 KG (cat. Bambini 8/12 anni) MANGANIELLO RYAN 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT -52 KG (cat. Bambini 8/12 anni) TIBELLO ANTONIO 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT -63 KG (cat. Bambini 8/12 anni) TIBELLO ANTONIO 1° CLASSIFICATO KICK LIGHT -63 KG (cat. Bambini 8/12 anni) CAPOBIANCO ANTONIO 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT +63 KG (cat. Bambini 8/12 anni) CAPOBIANCO ANTONIO 1° CLASSIFICATO KICK LIGHT +63 KG (cat. Bambini 8/12 anni) PAVESE EMANUELA 2° CLASSIFICATA LIGHT CONTACT -50 KG (cat. Juniores 16/18 anni) GIGLIO ALESSIO 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT -57 KG (cat. Cadetti 13/15 anni) RUSSO THOMAS 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT -63 KG (cat. Cadetti 13/15 anni) RUSSO THOMAS 1° CLASSIFICATO KICK LIGHT -63 KG (cat. Cadetti 13/15 anni) MORRONE VITTORIO 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT -69 KG (cat. Cadetti 13/15 anni) MORRONE VITTORIO 2° CLASSIFICATO KICK LIGHT -69 KG (cat. Cadetti 13/15 anni) GIGLIO ANTONIO ALFREDO 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT +69 KG (cat. Cadetti 13/15 anni) GIGLIO ANTONIO ALFREDO 1° CLASSIFICATO KICK LIGHT +69 KG (cat. Cadetti 13/15 anni) SANSARELLA ANTONIO 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT -63 KG (cat. Juniores 16/18 anni) SANSARELLA ANTONIO 2° CLASSIFICATO KICK LIGHT -63 KG (cat. Juniores 16/18 anni) SILVESTRE ALESSIO 2° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT -89 KG (cat. Juniores 16/18 anni) SILVESTRE ALESSIO 2° CLASSIFICATO KICK LIGHT -89 KG (cat. Juniores 16/18 anni) DOTOLI GIUSEPPE PIO 2° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT +89 KG (cat. Juniores 16/18 anni) IANNELLI ROSANGELA 1° CLASSIFICATA LIGHT CONTACT +70 KG (cat. Seniores 19/35 anni) IANNELLI ROSANGELA 2° CLASSIFICATA KICK LIGHT +70 KG (cat. Seniores 19/35 anni) Ottimo inizio di stagione per gli atleti della “A.s.D. NEW IKBA – LUCERA” che in questa prima tappa di qualificazione al Campionato Italiano WTKA 2022 hanno conquistato ben 15 medaglie d’oro, 7 medaglie d’argento e 1 medaglia di bronzo, riuscendo a portare tutti gli atleti sul podio e confermandosi protagonista della giornata sportiva !! Grande soddisfazione espressa dai maestri Serena Calabrese e Ciro Ianigro: “L’obiettivo era ripartire dopo quasi due anni, da domani riprendiamo con maggiore intensità la preparazione. Il nostro desiderio è portare sempre in alto il nome della Città di Lucera a livello Nazionale”. Ricordiamo che la Maratona Marziale - Campionato Italiano WTKA 2022 è suddivisa in tre gironi: nord, centro sud e sud e per ogni girone ci sono tre tappe. La seconda tappa del Centro Italia si svolgerà a Napoli il 01 maggio e la terza tappa si svolgerà a San Severo (FG) il 22 maggio .