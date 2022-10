XFC World Championship 2022: tre ragazzi foggiani vincono il titolo mondiale di Kick Boxing

Grande risultato per il team foggiano Fighting System, che all'Xfc World Championship (Campionato mondiale di Kick Boxing, K-1 e Muay Thai organizzato dalla federazione XFC: Xtreme Fighter Champion) ha conquistato il titolo mondiale con tre suoi atleti.

Si tratta di Nicoletta Pazienza (15 anni, categoria -59 kg), Cristina Portante (15 anni, categoria -57 kg) e Claudio Piserchia (16 anni, categoria -68 kg) che hanno conquistato il titolo iridato nella specialità Kick light elite, nel corso delle gare andate in scena lo scorso weekend.

Menzione d’onore per la giovane Cristina Portante, che ha gareggiato anche nella specialità Full Contact perdendo in finale ai punti con un’atleta francese di elevata esperienza, aggiudicandosi così il secondo posto in aggiunta al titolo già vinto.

"Il team Fighting System è davvero orgoglioso di questo risultato, ma soprattutto di poter contribuire, attraverso manifestazioni di questo tipo, alla diffusione del talento sportivo di Capitanata in Italia e nel mondo", hanno commentato presidente Daniele Naviglio e i soci Raffaele Naviglio e Alessandro Ciurlia.