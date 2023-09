Kevin Pio Rossiniello è oro agli internazionali di karate

Continua a portare a casa medaglie e importanti traguardi Kevin Pio Rossiniello. Il giovanissimo atleta (ha solo 13 anni) in quota al team Ciminiello dell’A.S.D. Gruppo sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri, ha vinto l’11° Open Turin Cup Karate.

L'agonista foggiano ha ottenuto una medaglia d'oro nella gara internazionale di karate tenutosi nella città di Leini (Torino) nella specialità kumite (combattimento a contatto controllato) categoria under 14 +55 kg. Una grande occasione centrata dopo 4 incontri con avversari provenienti da tutta Italia. A Leini con lui anche Alessandro Buonfiglio, Emanuele Galasso e Daniele Colecchia che si sono fermati al nono posto in classifica.

“Siamo orgogliosi dei ragazzi – ha commentato a caldo il tecnico Cesare Ciminiello – sia come società che come concittadini, perché si sono dimostrati all'altezza della competizione che ha visto sventolare i colori societari del Team Ciminiello G.S. Fiamme Cremisi Bersaglieri Karate Foggia. Il circuito di gare e atleti di cui fa parte la società è quello legato alla FIJLKAM e alla WKF enti promotori d'elite e riconosciuti come i più innovativi e importanti. Adesso è tempo di festeggiare, ma riprenderanno subito gli allenamenti per i prossimi appuntamenti in Italia e all'estero”.

Rossiniello già lo scorso maggio aveva conquistato l’oro in occasione dei campionati italiani esordienti, categoria 58 kg, tenutisi a Ostia.