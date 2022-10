Karate, i giovani ragazzi del Team Ciminiello conquistano 5 medaglie all'Adriatik Cup

Ancora un ottimo risultato per il Gs Fiamme Cremisi Bersaglieri Team Ciminiello. La squadra diretta dal maestro Cesare Ciminiello ha ottenuto ben cinque podi al Trofeo Adriatik Cup di karate, tenutosi a Pescara lo scorso weekend, nella specialità kumite (combattimento a contatto controllato).

Ogni atleta si è misurato in tre incontri. Per cinque ragazzi è arrivato il podio: oro per Gabriella Blasi, argento per Melissa Maselli, bronzo per Emanuele Galasso, Kevin Rossinilello e Daniele Colecchia. Buon risultato anche per Raffaele Capocchiaro (quinta nella categoria cadetti) e Camilla Di Labio (settima tra gli under 14).

Prossimo appuntamento, a Noicattaro domenica prossima.