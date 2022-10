Un open da incorniciare per i 'Leoni' foggiani del karate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

È andata in scena sabato 22 e domenica 23 ottobre, al Palasele di Eboli, la dodicesima edizione dell’Open di Campania, gara di altissimo livello tecnico valevole per il Ranking alla selezione per la Nazionale Italiana Giovanile di Karate. Più di mille gli atleti partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. Sul prestigioso palcoscenico campano anche la società sportiva foggiana 'Leone' con ben 7 atleti allenati dai Maestri Cosimo Leone e Marco Carta.

Una competizione che si è tinta di forti emozioni, a cominciare da quelle che ha fatto provare Giuseppe Leone che si è aggiudicato un altro Oro in una categoria difficilissima, la Juniores -61 kg, costituita da ben 26 guerrieri forti e pronti a darsi battaglia sul tatami. Giuseppe ha esordito vincendo con un sonoro 5-0 e, continuando a macinare punti con un altrettanto secco 4-0, è approdato in finale di Pool contro il campione italiano in carica. Un incontro faticoso, quest’ultimo, che però Giuseppe è riuscito a far suo chiudendolo con uno splendido 5-3. Arrivato così a disputare la finale, ha incontrato un karateka che lo scorso anno, vestendo la maglia della Nazionale, ha vinto la medaglia di bronzo all’europeo. Un match pieno di insidie, ma il nostro Leone, di nome e di fatto, non si è lasciato intimorire e con tutta la sua forza, la grande volontà e la tenacia che lo contraddistinguono ha vinto per ben 4-2 salendo sull’ambito gradino più alto del podio.

Strepitosa anche la gara di Ilaria Leone che ha vinto una splendida medaglia d’argento nella categoria Under 14, -47kg. Al primo incontro, finito in parità per 0-0, ha sfidato un’atleta campana e vinto, con giudizio arbitrale, alle bandierine. Sbloccatasi nel secondo match, Ilaria ha rifilato un secco 3-0 per continuare con un sonoro 4-0 anche l’incontro successivo. In finale, contro una fortissima atleta pugliese che porta a segno 2 punti, è accaduto però che, poco prima dello scadere del tempo regolamentare, gli arbitri che erano al tappeto non hanno visto il clamoroso calcio controllato al viso di Ilaria e, di conseguenza, non le hanno assegnato i meritati 3 punti che le sono costati l’oro.

Ilaria e Giuseppe, figli del maestro Cosimo Leone, in seguito a questi e ad altri importanti successi ottenuti in campo nazionale ed internazionale, parteciperanno al prossimo Seminario con la Nazionale Italiana Giovanile di Karate che si terrà a Riccione dall’ 11 al 13 novembre. Ottime anche le prestazioni degli altri 4 atleti del Team Leone. Daniele Carta e Vincenzo Arionne hanno gareggiato nella affollata Under 14 (-45 kg) con ben 31 atleti. Daniele, figlio del maestro Marco Carta, ha iniziato bene il torneo vincendo 4-0 il primo incontro, ma si è dovuto fermare già al secondo in cui si è trovato di fronte l’atleta che avrebbe disputato poi la finale. Ripescato, ha vinto l’incontro successivo per 2-0 ed anche, e soprattutto, quello che avrebbe potuto portarlo alla finale per il bronzo. Purtroppo, per sopraggiunta somma di ammonizioni, Daniele è stato costretto ad arrestare la sua corsa soltanto al settimo posto della classifica. Sfortunato invece Vincenzo Arionne che ha dovuto affrontare l’incontro senza una guida tecnica poiché i Maestri Leone e Carta erano già impegnati in due tatami. Tuttavia buona la sua prestazione grazie alla quale si è classificato undicesimo. Soddisfacente anche la prova di Sabina Paolantonio che nella Under 14, +47 kg, con ben 43 ottime atlete iscritte, si è piazzata all’undicesimo posto. Altro karateka della squadra 'Leone', Vincenzo Stellabotte ha gareggiato nella categoria Cadetti -63 kg, un tatami molto impegnativo con ben 37 atleti sfidanti. Dopo un ottimo esordio con un bel 4-0, sfortunatamente l’atleta ha perso l’incontro successivo contro un avversario di grande esperienza che però non è riuscito a farlo ripescare e, raggiunta la finale di pool, non l’ha superata fermandosi all’undicesimo posto. I Maestri, molto soddisfatti di ciascun risultato ottenuto dai propri ragazzi, sono già al lavoro perché per la Asd 'Leon' gli appuntamenti agonistici continuano a susseguirsi senza soluzione di continuità.