Trionfante ritorno alle gare per l’asd leone: Giuseppe leone sale sul podio al 'Croatia open'

Si è svolto a Rijeka (Croazia) la ventesima edizione del Croatia Open, gara internazionale di alto livello tecnico che ha visto coinvolte 21 nazioni, 233 squadre e ben 1700 iscritti. 30 gli atleti partecipanti nella categoria Cadetti 57 kg nella quale Giuseppe Leone, allenato dal Maestro Cosimo Leone, con una maiuscola prestazione ha conquistato una strepitosa medaglia d’argento. Giuseppe ha totalizzato ben 20 punti, subendone soltanto 3.

Nel primo incontro l’atleta foggiano ha battuto l’avversario sloveno per 4-0, nel secondo ha avuto la meglio sul croato per 7 a 1, nel terzo sul cecoslovacco per 4 a 1, nel quarto ha vinto contro il karateka ucraino per 4 a 0. Nell’ultima sfida della finale, seppur pareggiando contro l’atleta ungherese per 1 a 1, Giuseppe non ha conquistato la medaglia d’oro soltanto perché il regolamento prevede che in caso di parità l’incontro sia assegnato a chi riesce a mettere a segno il primo punto. Anche altri due atleti italiani nella sua categoria, ma soltanto la promettente cintura nera della scuderia della A.S.D. “LEONE” è riuscita a salire sul podio. Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, questa è stata per Giuseppe Leone la prima gara ufficiale internazionale dopo l’ultimo successo registrato ai Campionati Italiani Juniores con un bellissimo bronzo che lo ha fatto diventare atleta di interesse nazionale e, quindi, partecipare ai raduni della Nazionale Italiana Giovanile di Karate. I prossimi appuntamenti vedranno il giovane karateka dauno prepararsi per i Campionati Italiani Juniores che si terranno dal 26 al 29 novembre al Palapellicone di Ostia Lido (Roma) e per un’altra gara internazionale la Youth League di Venezia dal 9 al 12 dicembre.