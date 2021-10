Karate, esordio con medaglie per Ilaria Leone e Marco Carta dell'Asd Leone

Ilaria Leone è stata sconfitta in finale (conclusasi con il punteggio di 0-0) per decisione arbitrale. Anche per Daniele si è trattato della prima esperienza agonistica, che potrà certamente ricordare con soddisfazione riguardando lo splendido bronzo portato a casa

La Puglia del karate torna a incrociare i guantini a Noicattaro. Più di 120 atleti, appartenenti a 38 società provenienti da tutta la regione, si sono sfidati nella fase regionale delle qualificazioni ai Campionati Italiani Esordienti (12-13 anni). Alle gare ha partecipato anche l'Asd Leone di Foggia, che ha strappato un pass per le finali dei campionati italiani di categoria andato a Ilaria Leone, figlia del Maestro di Karate Cosimo Leone.

Il tanto atteso battesimo agonistico per la leonessa foggiana, rinviato a causa della pandemia, è certamente da incorniciare. Ha conquistato, infatti, una strameritata medaglia d’argento dopo aver vinto il primo incontro per 3 a 0, arrivando in finale con il risultato di 0 a 0 e perdendo l’oro solo alle bandierine per decisione arbitrale. Un risultato che ha comunque permesso a Ilaria di qualificarsi per i prossimi Campionati Italiani che si terranno al Palapellicone di Ostia Lido (Roma) dal 29 al 31 ottobre.

Ottima anche la prestazione dell’atleta Daniele Carta, figlio del maestro Marco Carta, collaboratore storico della Associazione sportiva dilettantistica 'Leone'. Anche per Daniele si è trattato della prima esperienza agonistica, che potrà certamente ricordare con soddisfazione riguardando lo splendido bronzo portato a casa. Le brillanti tecniche impiegate sarebbero valse punti utili alla qualificazione ai Campionati Italiani se solo avesse potuto gareggiare nella categoria Cadetti (14-15 anni). Grande soddisfazione per Cosimo Leone e Marco Carta, che hanno seguito emozionatissimi la prima esperienza sportiva dei propri figli.

(Nella foto i Maestri Cosimo Leone e Marco Carta con i figli Ilaria Leone e Daniele Carta)