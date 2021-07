"Se giochiamo da Italia vinciamo". Foggia pregusta la vittoria degli azzurri agli Europei: "Soffriamo ma alziamo la Coppa"

Foggiani in trepida attesa per la finale dei campionati Europei che si disputerà questa sera a Wembley tra Italia e Inghilterra. Foggiani fiduciosi, c'è chi teme un arbitraggio favorevole ai padroni di casa, ma, aggiunge, "se giochiamo da Italia vinciamo". "Soffriamo ma vinciamo ai rigori". C'è chi la vedrà con gli amici, chi resterà a casa "per non correre il rischio di prendere il Covid". Finirà 3 a 1, 3 a 0 o 1 a 0 per gli azzurri i pronostici dall'isola pedonale del capoluogo dauno.