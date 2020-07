Il Foggia fa domanda di iscrizione in D, ma l'obiettivo è il ripescaggio in C

E' stata finalizzata questa mattina la procedura della società rossonera per l'iscrizione del Foggia in serie D: "Era giusto e corretto nei confronti di tutti dare evidenza e comunicare questa cosa" ha detto Davide Pelusi in conferenza stampa.

C'è una novità rispetto al passato, per la prima volta in serie D c'è l'analisi della documentazione della Covisod: "Volevo sottolineare l'importanza di aver rinnovato l'accordo del Comune per quanto riguarda l'assegnazione dello stadio per la prossima stagione, non è stato un passaggio banale, devo sottolineare che il Comune e i funzionari ci ha davvero aiutato e supportato in tutti i modi soprattutto con la tempestività" ha puntualizzato l'amministratore delegato.

"Il passaggio dell'iscrizione in serie D è propedeutico per il futuro, potrebbe vederci impegnati in un secondo step altrettanto importante che è quello del ripescaggio o addirittura la riammissione diretta" ha detto oggi in conferenza stampa il segretario generale del Calcio Foggia 1920 Pippo Severo.

E il Foggia, in attesa degli sviluppi societari, ci spera. Ancor più oggi che l'avversario di sempre, il Bari, nella finale contro la Reggiana disputata ieri, non è riuscito a conquistare la Lega Pro. Tifosi e simpatizzanti rossoneri sognano il derby.

Nel frattempo si attende il parere della Covisod, previsto il 28 luglio, che darà il parere sull'iscrizione delle 170 società, del Foggia compreso. Severo e Pelusi fanno sapere che ci sarà ugualmente tempo, fino al 24 agosto, per aggiungere l'eventuale documentazione richiesta.