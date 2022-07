In attesa del ripescaggio, il Torremaggiore protagonista della festa dello sport

In attesa di notizie circa il ripescaggio in Promozione, l'Atletico Torremaggiore e mister Luigi Acquafresca si danno da fare anche al di fuori del rettangolo di gioco del "San Sabino". Venerdì 29 luglio, infatti, è in programma la festa dello sport .

"Lo sport è di tutti e per tutti - commenta Luigi Acquafresca - e questa manifestazione vuole essere un mix vincente tra divertimento e voglia di imparare e socializzare". Appuntamento a Torremaggiore, in piazza Palma e Piacquaddio, nella pineta comunale, dalle 19 con intrattenimento per bambini a cura di Animandia Eventi, baby dance, show, bolle di sapone, micro magia e tanto altro. Alle 20:30 spettacolo a cura degli sbandieratori e musici "Florentinum Torremaggiore". A seguire il balletto a cura della scuola "Ars Life" di Simonetta Pestillo. Spazio poi alle premiazioni di tutte le discipline sportive svolte durante la festa e un saluto alle associazioni e agli sponsor che hanno contribuito attivamente alla manifestazione. La serata si concluderà con uno spettacolo di cabaret con il comico Mino Abbacuccio.