Ilaria Leone è medaglia di bronzo all’open di Toscana

Si è svolta dal 3 al 5 marzo presso il Palagolfo di Follonica la XX° edizione dell’Open di Toscana, gara valevole per il ranking alla selezione per la Nazionale Italiana Giovanile di Karate.

Un appuntamento di altissimo livello tecnico con oltre 1400 atleti partecipanti e 257 società provenienti da tutta Italia che si sono sfidate nelle categorie Under 14, Cadetti, Junior e Under 21. Sul prestigioso palcoscenico toscano anche la società sportiva foggiana 'Leone' con ben 5 atleti allenati dal Maestro Cosimo Leone.

Una competizione che si è tinta di forti emozioni, a cominciare da quelle che ha fatto provare Ilaria Leone che si è aggiudicata una medaglia di Bronzo in una categoria difficilissima, la Cadetti - 47 kg, costituita da 22 guerriere pronte a darsi battaglia sul tatami.

Ilaria ha esordito vincendo contro una piemontese con un sonoro 7-0 ed ha continuando a macinare punti con un altrettanto secco 4-0 contro un’atleta toscana. Ha perso soltanto il terzo incontro contro colei che sarebbe diventata poi la vincitrice dell’Open.

Tuttavia, nei ripescaggi ha reagito con grande rabbia agonistica conquistando un grandissimo 10-2 e approdando in finale per il terzo e quinto posto in un incontro faticoso che è riuscita a far suo chiudendolo con uno splendido 4-1 e aggiudicandosi una inaspettata medaglia di bronzo in una categoria di cui era tra le più giovani rappresentanti.

Ottima anche la gara di Giuseppe Leone con 42 atleti in categoria, la Juniores -61 Kg. Il karateka foggiano ha vinto il primo incontro contro un piemontese per 8-0, ha perso ingiustamente con un laziale per 5-3 per poi battere ai ripescaggi un atleta della polizia di stato per 8-0. Ha conquistato anche il quarto incontro per 4-3 ma poi ha perso la finale ancora 4-3 con un ligure. Giuseppe si è classificato quindi al quinto posto in un open importante che da comunque lustro al suo piazzamento.

Nella stessa categoria di Giuseppe anche un altro atleta della scuderia Leone, Giovanni Cristiano, che sfortunatamente ha incontrato subito l’atleta piemontese che sarebbe andato in finale per il primo e secondo posto, oltre a subire un piccolo infortunio muscolare non gli ha permesso di continuare a gareggiare seppur ripescato.

Buona la prova di Raffaele Capocchiano nella Cadetti -63 Kg. con ben 56 atleti in pool, che ha esordito con un secco 8-0 ma perso, purtroppo, al secondo incontro e non è stato ripescato. Sfortunato anche Vincenzo Arionne che nella Under 14 -50 Kg con 40 atleti in gara, è uscito al primo turno senza la possibilità di poter essere ripescato poiché il suo avversario è andato fuori all’incontro successivo.

Il Maestro, molto soddisfatto di ciascun risultato ottenuto dai propri ragazzi, è già al lavoro perché per la Asd 'Leone' gli appuntamenti agonistici continuano a susseguirsi senza soluzione di continuità.