Debutto azzurro per Ilaria Leone al 'Ctr games'

Dopo la partecipazione al 109esimo seminario di Riccione, la giovanissima karateka foggiana Ilaria Leone è stata convocata dalla Nazionale Italiana Giovanile di Karate a partecipare alla seconda edizione del 'Ctr Games'.

La Cnag, Commissione Nazionale Atleti Giovanili di karate, ha ideato una gara che divide l’Italia in tre macroregioni, capitanate dai rispettivi centri tecnici regionali, che selezionano i migliori atleti nelle categorie Cadetti, Juniores e Under 21 maschili e femminili.

Il 24 aprile Rimini sarà teatro di uno spettacolare quadrangolare contro la nazionale Italiana che Ilaria è stata chiamata a rappresentare nella categoria Cadetti -47 Kg. Il primo sentore di una vicina convocazione il Maestro Cosimo Leone lo aveva avvertito allo scorso 'Open di Toscana', in cui Ilaria ha conquistato la medaglia di bronzo.

Un ottimo risultato in vista degli Europei 2024, tenuto conto che, da poco 14enne, era l’atleta più giovane in questa sua nuova categoria. La Nazionale, infatti, sta selezionando gli atleti per gli Europei Cadetti (16 anni non compiuti) e la karateka foggiana dell'Asd Leone, al momento è l’unica che potrebbe disputare questa attesissima competizione, in quanto le altre contendenti classificatesi al primo ed al secondo posto all’Open passeranno alla categoria successiva quando la leonessa foggiana classe 2009, avrà ancora 15 anni.

Mancano ancora molti mesi e questa convocazione non rappresenta certo un punto di arrivo per Ilaria e il suo allenatore e papà Cosimo. Certamente è una conferma del buono stato fisico e dell’ottimo lavoro svolto sino ad ora. La porta della nazionale, appena aperta, potrà rimanere spalancata soltanto a suon di medaglie.

Per provare a raggiungere l'obiettivo, Ilaria Leone gareggerà per l’Open d’Italia a Rimini domenica 23 aprile. Il giorno successivo vestirà la maglia della Nazionale sempre a Rimini.