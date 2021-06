Il Covid non ferma il talento della Gym Asd Foggia: le ginnaste foggiane fanno incetta di medaglie ai campionati regionali

L’Associazione Sportiva Dilettantistica di ginnastica artistica, ancora una volta, ha dominato i campionati regionali individuali e di squadra. Il giusto sprinti per le atlete che affronteranno in campionato nazionale in programma a Rimini il prossimo 18 giugno