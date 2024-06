Il team ‘Padel Vibes’ porta a Foggia ‘mister Padel’ Gustavo Spector.

Il maestro argentino di Padel fra i più famosi al mondo, già allenatore della Nazionale Italiana campione d’Europa nel 2019 e vice campione nel 2021, nonché quinta ai mondiali dello stesso anno, sarà a Foggia nelle giornate del 3 e 4 luglio prossimo.

Nell’occasione presenzierà alle ‘clinics’ con classi di allievi che si alterneranno nelle due giornate, sui campi della struttura del ‘Tennis Park’ (km 17,250 strada statale 673).

Nella serata di mercoledì 3 luglio, a ‘Tenuta Fujanera’ in via Bari, Gustavo Spector presenterà il suo nuovo libro dal titolo ‘Alla scoperta del Padel’ (edito da Rizzoli), prezioso manuale ricco di consigli tecnici ed esperienze emozionali legate allo sport più in voga del momento.

L’incontro, organizzato in collaborazione con Ubik, è ad ingresso libero.