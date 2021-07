Calcio Foggia 1920, Givova è il nuovo sponsor tecnico

Saltato l'accordo con Zeus annunciato solo poco più di due settimane fa per la stagione calcistica 2021-2022

Il Calcio Foggia 1920 e Givova comunicano che è stato raggiunto l’accordo relativo alla sponsorship del team foggiano, a partire dalla stagione calcistica 2021-2022.

Saltato l'accordo con Zeus Sport, annunciato dalla società solo poco più di due settimane fa.

Givova è un'aziena fondata nel 2008 da Giovanni Acanfora, divenuta in breve tempo una realtà di primo rilievo nel settore dell’abbigliamento sportivo in ambito nazionale, avendo legato il proprio brand a numerose società calcistiche delle categorie professionistiche italiane.

Il brand vanta un importante trend di crescita in ambito internazionale, comprovato da prestigiose partnership con federazioni e club stranieri: distribuisce i suoi porodotti in 22 Paesi, ed è leader anche nelle forniture per il volley, il basket, il beach soccer ed il fitness.

Givova sarà, dunque, il nuovo sponsor tecnico del Calcio Foggia 1920, "legando il proprio nome alla squadra rossonera - scrivono dal club - con cui condivide i sani valori dello sport, per formare un binomio vincente".