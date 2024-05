Il Club Scherma Casalvecchio di Puglia sul tetto d’Italia con il piccolo Giuseppe Orsogna

Il Club Scherma Casalvecchio di Puglia sale sul tetto d’Italia al 60° Gran Premio Giovanissimi ‘Renzo Nostini’ – Trofeo Kinder Joy of Moving.

Nella giornata di apertura al Play Hall di Riccione, Giuseppe Orsogna ha conquistato il primo gradino del podio nella categoria Maschietti di sciabola.

Il suo nome è stato inciso tra i primi campioni italiani Under 14 della stagione. Gli sciabolatori più piccoli hanno chiuso la prima giornata di gare.

Grazie al 10-8 su Diego Tuzzolino del CH4 Sporting, Giuseppe Orsogna vince l’oro. Sul podio anche Renato Coco del Club Scherma San Severo, che porta a casa una medaglia di bronzo, mentre all’ottavo posto si piazza Ottavio Irmici (Club Scherma San Severo).

Nella prima gara di sciabola della categoria Giovanissime, è salita sul terzo gradino del podio, con un ex-aequo, anche Emma Pia Stroppa del Club Scherma San Severo.

Festa grande a Casalvecchio di Puglia per il piccolo Giuseppe Orsogna. “Una gioia immensa”, ha commentato il sindaco Noè Andreano.

“Una grande soddisfazione per il maestro Emidio Rinaldi e per tutto lo staff che in soli tre anni di lavoro a Casalvecchio sono riusciti a scalare i vertici nazionali – dichiara -. A loro va il mio personale plauso al quale sono certo si unisce quello di tutta Casalvecchio”.