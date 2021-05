Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Foggia si gode i protagonisti della 'corsa rosa': partita l'ottava tappa del Giro d'Italia

La carovana guidata dall'attuale leader della classifica Attila Valter è partita da Piazza Cavour, per poi percorrere alcune vie del centro e procedere verso via Lucera, fino all'innesto con la statale 17 da dove ha preso il via la tappa