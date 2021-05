Giro d'Italia a Foggia: al via le attività collaterali per riscoprire natura, cultura e sport

L’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia celebra l’evento di città di partenza di tappa del 104esimo Giro d’Italia, con l’organizzazione di numerose attività collaterali come il giro in Rosa il 9 maggio e un'escursione a Borgo Incoronata

Il Giro d’Italia quest’anno partirà da Foggia il prossimo 15 maggio, dal Pronao della Villa Comunale, sito in Piazza Cavour. La gara proseguirà in ordine su: Via Lanza, Piazza Giordano, Corso Cairoli, Piazza XX Settembre, Corso Garibaldi, Via Vittime Civili, Via Fuiani, viale Giotto, via Lucera, per poi lasciare la città.

L’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia celebra l’evento di città di partenza di tappa del 104esimo Giro d’Italia, con l’organizzazione di numerose attività collaterali: il 9 maggio, ritrovo alle ore 9:00 e partenza ore 10:00 del Giro in Rosa, manifestazione ciclistica amatoriale riservata alle sole donne. Ritrovo in piazza Vittorio Veneto e partenza per una pedalata tutta al femminile lungo il circuito ciclabile urbano. L'8e il 9 maggio, a partire dalle ore 9:30 per gli amanti della natura si terrà un’escursione guidata alla scoperta della biodiversità del Parco Nazionale Borgo Incoronata.

“Una occasione unica per celebrare sport, cultura e natura lungo un percorso di scoperta per grandi e piccini in cui il Giro d’Italia diventa collante per vivere il territorio in tutta la sua straordinaria bellezza” ha commentato l’assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani.

Tutti gli eventi sono a numero limitato, nel rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del Covid-19. Le prenotazioni saranno possibili dal giorno 6 maggio alle ore 10:00 sulla piattaforma Eventbrite, raggiungibile dal sito del Comune di Foggia, dal sito web del Teatro Umberto Giordano e dai profili Facebook del Comune