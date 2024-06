L'ASD Gioventu Calcio San Severo avrà anche la prima squadra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La A.S.D. Gioventù Calcio San Severo' 'Settore Giovanile' è lieta di annunciare di aver rilevato il titolo sportivo della prima squadra. Queste le dichiarazioni del presidente Vincenzo De Lallo: "Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo raggiunto con gli ex dirigenti della prima squadra, voglio ringraziare Matteo Fontanello, Leo Iadevaio, Luigi Fontanello e Felice Esposto, per quello che hanno fatto in tutti questi anni portando avanti la nostra prima squadra, da parte nostra va il più grande in bocca al lupo per la loro prossima avventura, possiamo solo essere grati per ciò che hanno fatto.. Abbiamo raggiunto questo accordo in un attimo come non poteva essere altrimenti"

Parteciperà al prossimo campionato regionale di prima categoria. L'obiettivo è quello di creare una squadra giovane con ragazzi del nostro settore giovanile e ragazzi del posto con esperienza, sarà una squadra di "sanseveresi" per San Severo.

Sappiamo che all'inizio non sarà affatto facile, le spese sono tante e le altre squadre sono ben attrezzate, noi puntiamo a mantenere la categoria in questo primo anno, attraverso la crescita dei nostri ragazzi, e successivamente raggiungere gli obiettivi a tappe.

Noi puntiamo ad essere un punto di riferimento per la San Severo Calcistica, esattamente come lo è la cestistica nel basket e l'Intrepida nel volley.

Abbiamo un settore giovanile invidiabile che parte dai bimbi di 4 anni fino ai ragazzi di 17 compreso anche la Juniores e la scuola calcio femminile.

La stagione appena trascorsa è stata incredibile, il riconoscimento come Scuola Calcio di Terzo Livello equivalente alla Scuola Calcio Élite, la convocazione di ben due nostri ragazzi nella Nazionale Dilettanti Under 15, gli unici due della Puglia, su 33 a livello Nazionale.

Mai San Severo aveva raggiunto un risultato simile negli ultimi 30 anni. Una crescita costante che oggi ci ha portato a contare quasi 300 iscritti.

Ad oggi la Gioventù Calcio San Severo è in grado di prendersi cura di un atleta dai suoi primi calci al pallone fino alla completa maturazione fisica ed umana, assecondando le sue predisposizioni naturali ed alimentando il suo interesse e passione verso questo sport.

Abbiamo tante nuove sorprese per la prossima stagione che si preannuncia scoppiettante, sappiamo già a cosa andiamo incontro ma questo non ci spaventa.