Anche a Parigi la sciabola parlerà foggiano: Samele, Criscio e Battiston convocati ai giochi Olimpici

Per Samele è la terza partecipazione dopo il bronzo a Londra 2012 e i due argenti ai giochi di Tokyo. Seconda partecipazione per Martina Criscio e per la Battiston, friulana di nascita ma da anni in forza al Circolo Schermistico Dauno