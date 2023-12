Ginnastica artistica: con la Gym Asd la città di Foggia conquista l’Italia

Sette medaglie per 4 campionesse. È l’eccezionale risultato ottenuto dalle ginnaste foggiane della Gym Asd al campionato nazionale “Ginnastica In Festa 2023 - Winter Edition” disputatosi a Rimini dal 7 al 10 dicembre scorsi.

A conquistare il podio, sotto la sapiente guida dell’allenatrice Stefania Solimeno, sono state Giulia Ronca, Giulia Esposto, Mia Fatima Pia Cervia e Camilla Anna Mione.

Le quattro foggiane hanno gareggiato contro ginnaste di società storicamente blasonate dando prova di grande coraggio, precisione e preparazione tecnica.

In prima giornata ha portato a casa due ori e un argento Giulia Ronca, classe 2010, che ha vinto la medaglia d’oro nella categoria LD Junior 1 sia nella specialità della Trave, con 17,650 punti, che nella specialità del Volteggio con 18,500 punti.

Nella classifica finale si è aggiudicata la medaglia d’argento con 70,550 punti. La stessa Giulia Ronca, con la compagna di squadra Giulia Esposto (classe 2011), è stata protagonista di una nuova vittoria nella categoria LD Duo Open. Le due ginnaste, in seconda giornata, si sino aggiudicate il titolo di campionesse nazionali con 141,250 punti.

In terza giornata, per la categoria LC A4, sono scese in campo Mia Fatima Pia Cervia e Camilla Anna Mione, entrambe classe 2011. Prima la gara individuale che le ha viste ambedue salire sul podio: con 65,550 punti Mia Cervia ha conquistato la medaglia d’oro, con 65,100 punti Camilla Mione ha vinto l’argento. Insieme, in quarta giornata, sono salite sul gradino più alto del podio nella gara Duo con 129,350 punti, distaccando le seconde classificate di quasi sette punti.

“Un risultato di grande valore – spiega Stefania Solimeno - che premia il duro lavoro fatto in palestra in questi anni, l’impegno, i sacrifici e le rinunce. Anni in cui non sono mancati i momenti difficili, ma siamo riusciti a superarli insieme alle ginnaste e ai genitori. Proprio Giulia Ronca e Mia Cervia sono reduci da gravi infortuni. Senza mai cedere allo sconforto, hanno affrontato la sala operatoria e la successiva, dolorosa, riabilitazione. Con determinazione sono subito tornate in palestra nonostante il gesso le vincolasse nei movimenti. E la loro tenacia è stata ripagata con le ultime vittorie nazionali”.

A Rimini sono scese in pedana anche le nuove leve della Gym Asd, altre 12 giovanissime ginnaste che, pur alla loro prima esperienza in campo nazionale, hanno dimostrato entusiasmo e determinazione. “Dopo questa bellissima esperienza – conclude Solimeno – siamo subito tornati in palestra ad allenarci per essere pronti alle nuove sfide che ci aspettano a partire da gennaio”. Come sempre, accanto alle ginnaste, oltre a Stefania Solimeno, lo staff tecnico di primo piano composto da Federica Magaldi, Eduardo Erione, affiancato dal presidente Saverio Erione.