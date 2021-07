Ginnastica artistica, nuovi traguardi per la Asd Gym: a Rimini le ginnaste foggiane conquistano 5 podi

Superata l’inevitabile emozione iniziale, le ginnaste della Gym sono scese in pedana offrendo prestazioni di altissimo livello che le hanno portate tutte in finale. Un primo e un secondo posto per la Valente. Martina Lannunziata è campionessa nel corpo libero; un secondo e un terzo posto per Giulia Ronca