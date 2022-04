La 'Gargano Sailing' spiega le vele nel campionato nazionale

Continua a far parlare di sé la vela a Manfredonia e sul Gargano. Dopo aver partecipato allo zonale di Monopoli e alla coppa dei campioni d’altura a Polignano, la Gargano Sailing Team porta ben due imbarcazioni 420 al nazionale di Napoli.

Quattro meravigliose giornate in cui gli atleti sipontini gareggeranno nel golfo di Napoli con oltre 100 imbarcazioni provenienti da tutta Italia. Ancora una volta, la squadra di Manfredonia, capitanata da Michelangelo del Bravo - istruttore e direttore sportivo della nuova società velistica Gargano Sailing Club - muove i primi passi e si fa conoscere nel panorama nazionale della vela italiana. A maggio anche i più piccoli dell’Optimist si metteranno in gioco con la prima tappa dell’VIII zona Fiv. Dopo un’intensa stagione estiva e un ininterrotto allenamento invernale, riprenderanno presto i corsi di vela per principianti ed adulti per promuovere il legame e la cultura del mare e della pratica della vela.