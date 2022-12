Pioggia di gol al 'PalaScaloria', ma il Manfredonia deve accontentarsi di un pari

Mercoledì 21 dicembre, al PalaScaloria di Manfredonia, nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie A2 Girone C 2022/23 (la prima del girone di ritorno), il Vitulano Drugstore Manfredonia ha avuto la chance di fare un regalo di Natale ai propri tifosi nel derby contro le Aquile Molfetta. I sipontini, martoriati dalle numerose assenze, non riescono a chiudere la sfida e devono accontentarsi di un solo punto, con il risultato di 7-7 in una partita assolutamente pirotecnica. Ottavo posto per i sipontini, che scendono di due posizioni (con la sesta posizione fino alla scorsa giornata è stata centrata la qualificazione in Coppa Italia) e si fermano a 25 punti, con il GG Teamwear Benevento a -2, Polisportiva Futura e Defender Giovinazzo a +1 (pugliesi con una partita in meno che ora occupano l'ultimo slot per accedere ai playoff), Sicurlube Regalbuto e Playled Canosa a +2 e Itria a +4, con Pirossigeno Cosenza e Sporting Sala Consilina che continuano a scappare. L'augurio è che le festività portino serenità e nuove certezze per rilanciarsi e centrare gli obiettivi, ancora pienamente raggiungibili.

CRONACA Partenza sorprendentemente esplosiva per le Aquile Molfetta, con José Reyno che batte Giuseppe Soloperto dopo pochi minuti. Gli ospiti trovano il raddoppio non troppo tempo dopo con il loro bomber Antonio Murolo, che si precipita in pressing alto, recupera palla e trotta verso la porta gonfiando la rete. I padroni di casa hanno bisogno di una scossa dopo un inizio incolore e la prima rete la realizza Alexandre Dall'Onder, di piatto con il suo mancino. Ci avviciniamo al finale di primo tempo e il capitano João Fred torna a gonfiare la rete trovando il pareggio. Neanche quaranta secondi dopo, il Vitulano Drugstore Manfredonia trova anche il primo vantaggio di giornata: la firma è di Luis Gustavo Alemão, in uno stato di forma eccezionale, che si gira e segna un gran gol. Passano soltanto sedici secondi, quando ne mancano quarantacinque alla sirena, e Murolo va a recuperare un altro pallone che mette in porta per un altro pareggio. Quando tutti pensano che il primo tempo finisca così, a pochissimo dall'intervallo, Michele Murgo pesca l'angolo vincente con il sinistro e fa andare le squadre al riposo con i biancocelesti in vantaggio. Il Vitulano Drugstore Manfredonia riprende da dove ha iniziato: mezzo minuto dall'inizio del secondo tempo e Fred trova la doppietta spedendo in rete una palla ricevuta da calcio d'angolo. Salvatore Di Benedetto tiene in partita i suoi con una rete che può invertire la rotta presa dalla gara, che però continuerà a cambiare più volte. Gran botta sempre di Fred dalla distanza e tripletta per lui, ma pochissimi minuti dopo il capitano Christian Ortiz combina con Rafael Adami e segna a porta vuota. Situazione realizzativa che si ripete ancora: Alemão spinge in porta un cioccolato sul secondo palo di Dall'Onder, ma le Aquile Molfetta non mollano e Reyno segna ancora. Ospiti che mettono il portiere di movimento per provare il tutto per tutto. Fred recupera palla, viene steso da Murolo e l'arbitro estrae il cartellino rosso. Ciò che succede dopo però è incredibile: i rossi recuperano palla, Ortiz entra da powerplay giocando dunque con quattro giocatori in campo e porta sguarnita e a meno di un minuto dalla fine realizza un pareggio insperato: finisce 7-7.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Palumbo, Mura A., Berardinetti, Ferrara, Mura G., Nenna, Murgo, Alemão, Soloperto, Fred, Dall'Onder, Spera. All. Cundari.

Aquile Molfetta: Di Benedetto F., Iessi, D'Agostino, Murolo, Ortiz, Reyno, Andriani, Adami, Di Benedetto S., Ricci, Murolo. All. Recchia.

TABELLINO

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: 12'20"pt Dall'Onder, 18'20"pt, 0'30"st, 9'54"st Fred, 18'59"pt, 14'30"st Alemão, 19'47"pt Murgo.

Aquile Molfetta: 2'01"pt, 17'36"st Reyno, 5'55"pt, 19'15"pt Murolo, 4'54"st Di Benedetto S., 11'02"st, 19'01"st Ortiz.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: /

Aquile Molfetta: Adami (G), Di Benedetto S. (G), Reyno (G), Murolo (R), Pellecchia (G).