La Vitulano Manfredonia strappa un punto al Benevento: doppietta di Fred

Una trasferta difficile, come ci si aspettava: finisce in parità una bella partita tra due squadre di valore, GG Teamwear Benevento e Vitulano Drugstore C5 Manfredonia. Tre reti a testa nell'anticipo della quinta giornata del Girone C di Serie A2 2022/23, svoltosi venerdì 21 ottobre al PalaTedeschi di Benevento.

CRONACA

I padroni di casa prendono il controllo in apertura e dopo meno di due minuti passano in vantaggio con la rete di Vega. Il grande ex di giornata, mister Carlo Cundari, prova a svegliare i suoi e dopo una manciata di minuti arriva il pareggio. La firma è la più scontata possibile: il capitano João Fred. Il primo tempo si sviluppa poi come una grande battaglia che mostra da parte delle streghe una grande propensione offensiva e numerose chance. I biancocelesti tengono il passo e passano in vantaggio con la prima rete di Pau Recasens con questa maglia. Pochi minuti dopo, però, Caliendo trova un nuovo pari che sarà il risultato alla fine della prima frazione.

Secondo tempo che per buoni tratti inverte lo spartito nelle sue piccolezze. Stavolta, sempre nel contesto vivace e propositivo da parte di entrambi i team, è la formazione pugliese ad avere tante palle gol nitide. I campani però si affacciano sempre e creano paura. Saranno solo due i gol nella ripresa però, dopo circa tre e cinque minuti: Toro per i giallorossi in maglia nera e Fred per i biancocelesti con la divisa amaranto (14 gol in 5 giornate, capocannoniere del girone). Power play nel finale per il Benevento, ma il portiere di movimento porta a gestione senza affondo: è 3-3

Nella prossima giornata, riposo per il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia che avrebbe dovuto affrontare il ritirato Catanzaro, mentre il GG Teamwear Benevento andrà in casa del Bulldog Capurso sabato 29 ottobre alle 16:00.

FORMAZIONI

GG Teamwear Benevento: Toro, Gonzalez, Cerrone, Mambella, Palmegiani, Vega, Rennella, De Figlio, Romagnoli, Milucci, Caliendo, Brignola, Lepre. All. Nitti

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Berardinetti, Ferrara, Mura, Murgo, Mancusi, Recasens, Girardi, Lupoli, Fred, Pozzo, Lorenzoni. All. Cundari.

TABELLINO

GG Teamwear Benevento: 1'54" Vega, 17'05" Caliendo, 23'10" Toro.

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: 5'48", 25'30" Fred, 15'25" Recasens.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GG Teamwear Benevento: Cerrone (G), Romagnoli (G).

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: /