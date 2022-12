Futsal, prosegue il momento no del Manfredonia: con la Polisportiva Futura arriva il 3 k.o. di fila

Un periodo difficile per il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia. Dopo un inizio di stagione ai limiti dell'impeccabile, arriva la terza sconfitta di fila. A prescindere dalla classifica, che andrà guardata dopo le partite del sabato, l'anticipo di venerdì 2 dicembre al Pala Attinà di Lazzaro frazione di Motta San Giovanni (RC) ci restituisce una squadra stanca ed in difficoltà, nonostante le sue qualità, sconfitta 4-2 dalla Polisportiva Futura.

CRONACA

Primo tempo bilanciato, con entrambe le squadre che cercano soluzioni offensive. La sblocca dopo qualche minuto Jean Carlos Cividini con una gran botta dalla distanza sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dei tre nuovi arrivi al Vitulano Drugstore Manfredonia (Alexander Dall'Onder, Antonio Mura e Luis Gustavo Alemão), i due brasiliani si rendono subito protagonisti. Poco dopo il vantaggio dei padroni di casa, Dall'Onder serve l'assist per il gol di Alemão. Sul pareggio la partita si dimostra ancora bilanciata, ma ci sarà anche il vantaggio biancoceleste: Dall'Onder si gira da vero pivot quale è e trova anche lui la rete all'esordio. All'intervallo, però, ci si arriverà in parità: Peppe Scopelliti segna la seconda rete per la Futura. Nella ripresa, i sipontini si spengono. Poche le occasioni velenose verso la porta di Paolo Parisi, mentre Yuri Pozzo cala un'altra prestazione di grande presenza. Non basteranno le parate: neanche due minuti dopo l'inizio della ripresa e Oscar Morgade trova il nuovo vantaggio calabrese. Il Vitulano Drugstore Manfredonia non trova il pareggio neanche in power play, anzi anche stavolta sarà proprio durante una costruzione con il portiere di movimento che arriverà la condanna: palla recuperata e Scopelliti a porta vuota chiude l'incontro.

FORMAZIONI

Polisportiva Futura: Carella, Pannuti, Scopelliti, Modafferi, Durante, Cividini, Zamboni, Parisi, Morgade, Caliciuri, Falcone, Malara. All. Fiorenza.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Mura A., Ferrara, Mura G., Nenna, Murgo, Mancusi, Alemão, Soloperto, Lupoli, Fred, Pozzo, Dall'Onder. All. Cundari.

TABELLINO

Polisportiva Futura: 4'16" pt Cividini; 16'44" pt, 19'49" st Scopelliti; 1'40" st Morgade.

Vitulano Drugstore Manfredonia: 5'26" pt Alemão, 12'33" pt Dall'Onder

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Polisportiva Futura: Durante (G).

Vitulano Drugstore Manfredonia: Alemão (G), Fred (G).